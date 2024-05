Traffico Roma del 09-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ci sono difficoltà in entrata asulla diramazionenord da Settebagni verso il Gra stessa situazione per le consolari verso il centro della capitale abbia code sulla Cassia tra la storta e via di Grottarossa per la Flaminia file da Labaro verso Corso di Francia su via Salaria code da via di Villa Spada verso la tangenziale avrai lì in coda dal verso Piazza Irnerio la polizia locale si comunica per incidente la chiusura di via Prenestina In entrambe le direzioni all’altezza di via polense con rallentamenti deviata la linea bus 508 sul raccordo Code in interna tra linea Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code dall’uscita Trionfale Ottavia fino all’uscita per via del Pescaccio stessa situazione tra Prenestina e Tiburtina in coda sono intero tratto Urbano della A24 ...