Meteo giovedì - iniziali schiarite e tempo variabile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Al Nord addensamenti e piogge sparse insisteranno per gran parte della giornata su Alpi centro-orientali e Friuli VG, con qualche fenomeno in locale sconfinamento alla Val Padana centro-orientale. Altrove sono atteseanche ampie, seppur intervallate da annuvolamenti sulle zone alpine, associati a qualche piovasco nel pomeriggio sui rilievi piemontesi occidentali, in esaurimento in serata. Al Centroprevalenti, ma peggiora dal pomeriggio sul basso Lazio con piogge e rovesci in risalita al resto della regione entro sera e all’Abruzzo interno. Permangonoanche ampie su Toscana, Umbria, Marche e coste abruzzesi. Al Sud piogge e rovesci su Sicilia e bassa Calabria, in intensificazione in giornata con fenomeni anche ...