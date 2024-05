L’Europa non è stata fatta | abbiamo avuto la guerra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le parole sono pietre, scriveva Carlo Levi. E come le frecce, una volta “scagliate”, non tornano più indietro: in fondo, è il potere dell’oratoria. E alcune parole sono più importanti di altre. A tal punto da cambiare la realtà, anzi d’innovarla, creando un qualcosa che prima non esisteva. Un continente politico, per esempio. Il 9 maggio 1950, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman parlò per la prima volta, ufficialmente, delunita. 74 anni dopo, il 9 maggio 2024, si celebra la Giornata delin suo onore. Uno di quei rari casi in cui non si celebrano trattati o accordi. Ma, appunto, parole. Spesso usate a scopo di propaganda distruttiva, questa volta non hanno distrutto. Hanno creato. La SecondaMondiale è finita da poco, pochissimo. Sono passati solo 5 anni. Le scorie, però, ci sono ancora, e con esse ...