Terremoto in Iren - oggi l’interrogatorio dell’ad Signorini

(Di giovedì 9 maggio 2024) Reggio Emilia, 9 maggio 2024 – Non si ferma l’inchiesta per corruzione che scuote la Liguria, con il governatore Giovanni Toti messo ai domiciliari e con l’amministratore delegato di, Paolo Emilio, finito in carcere: secondo il giudice, era "al servizio degli imprenditori per lusso e soldi" e "potrebbe reiterare altre condotte corruttive". Toccherà proprio ail primo interrogatorio di garanzia: compariràalle 11 davanti al gip Paola Faggioni l’ex presidente dell’Autorità portuale e attuale presidente del colosso energetico, l’unico detenuto, a Marassi, nell’ambito di un’inchiesta che conta 25 indagati e che ha portato a 10 misure cautelari. Secondo gli inquti esiste un sistema di potere fatto di favori e tangenti tra amministrazione pubblica (Regione e Autorità ...

