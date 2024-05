Ultime Notizie Roma del 09-05-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha detto che chiederà i paesi della NATO di indicare il 2,5% del loro PIL alle spese per la difesa di fronte alle varie sfide attuali del contesto geopolitico globale il primo ministro del Regno Unito recisione annunciato il mese scorso un aumento della spesa militare dal 2,3% 2,5 entro il 2030 l’arresto di Toti scuote la Finanza a casa di Spinelli sono stati aspetteresti filtrati Scusate oltre €200000 venduta la propria funzione in cambio di finanziamenti dice il gip perplessità sulla rispetto al tempo in cui è stato commette reato ed è iniziata l’indagine dice il ministro Novio si dimetta tuona Slime venerdì l’interrogatorio di garanzia il premier incontro al Senato sul ddl casellati le opposizioni dicono fermatevi il DDL ...