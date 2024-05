Arezzo e la linfa circolante di Andrea

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 9 maggio 2024) Alcuni riportano la sua nascita al 1519, altri al 1524 in quel poggio di Santa Maria dove il padre aveva dei terreni, che si estendevano fino alle proprietà degli Albergotti. Era una famiglia di origini longobarde, non nobili, ma che si erano fatti una certa fama di imprenditori edili in restauro e costruzioni. Un po’ secchione e isolato, completo’ gli studi delle superiori ade nel 1544 fu iscritto a Medicina a Pisa, ma nel contempo in compagnia del Guidi si interessava alla botanica. Era un attento osservatore secondo i principi aristotelici, in seguito frequento’ anche la compagnia di Simone Porzio, il filosofo dei tempi. Si laureo’ nel 1551 e solo dopo 5 anni ebbe la cattedra all’ università :insegnò per 16 anni botanica e 20 medicina a Pisa, fino al 1592, quando fu accusato dal Vieri, presso il Granduca di eresia, quest’ultimo era un filo platonico, e il ...