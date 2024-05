MotoGP - Francesco Bagnaia | Arrivo con fiducia all’appuntamento di Le Man - incognita meteo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Con il morale alto.arriva con positività al quinto appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di Le Mans, in Francia, Pecco vorrà dar seguito all’eccellente prestazione della gara di Jerez de la Frontera (Spagna). Dopo alcuni problemi di feeling con la Ducati GP24, il campione del mondo in carica ha fatto vedere di che pasta è fatto., infatti, si è reso protagonista di una prestazione sugli scudi, mettendo in mostra velocità e coraggio, specialmente nel momento in cui si è trovato a rivaleggiare nelle ultime tornate con Marc Marquez. Ci ha provato l’asso nativo di Cervera a far saltare il banco, ma il piemontese ha tenuto botta e si è portato a casa 25 punti significativi nella classifica generale. Visto l’errore nel GP di Spagna dell’attuale leader del campionato, Jorge Martin, ...

