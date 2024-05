Esplorazione urbana - sui social spopola l’esplorazione dei luoghi abbandonati | il fenomeno dell’UrbEX

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’, comunemente abbreviata UrbEx (dal termine inglese “urban exploration”), è un’attività che coinvolge l’di edifici, o più in generale strutture antropiche,o in disuso. Questa pratica e il termine UrbEx sono, anche grazie alla condivisione di contenuti sui, sempre più riconosciute e apprezzate dal pubblico, attratto dal mix di adrenalina, curiosità storiche e fotografia che i contenuti di UrbEx garantiscono.: UrbEx tra adrenalina, storia e fotografia Oggetto delle esplorazioni degli urbexers sonodimenticati dal tempo, come fabbriche abbandonate, ospedali dismessi, stazioni ferroviarie decadenti e altro ancora, ma anche infrastrutture, gallerie e sotterranei. ...