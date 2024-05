Biden avverte Netanyahu che in caso di offensiva su Rafah - il supporto americano a Israele è a rischio Ira di Tel Aviv | Dagli Usa parole molto deludenti

7.40 Svolta clamorsa su Israele da parte Usa Il presidente Biden alla Cnn ha detto: "Continueremo a garantire che sia sicucuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere ad attacchi. Ma non forniremo armi e proiettili di ...

L’amministrazione Biden ha sospeso l’invio di armi verso Israele. Quel che in precedenza era trapelato come indiscrezione, ieri sera è stato dichiarato in modo quasi ufficiale. Anche se a breve non avrà conseguenze gravi per la macchina bellica ...