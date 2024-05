Bomba alla stazione di Bologna La procura generale in Appello | | Bellini merita l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una vera e propria sorpresa, inutile dirlo, non c’è stata: il sostitutotoreNicola Proto ha chiesto di nuovoper Paolo, in. Ossia la conferma della sentenza di primo grado, che stabiliva come l’ex di Avanguardia nazionale fosse uno degli esecutori materiali della strage in, che il 2 agosto 1980 provocò 85 morti e più di 200 feriti. Come sempre attentissimo a ogni passaggio delle udienze del ’suo’ processo (imputati con lui sono anche Piergiorgio Segatel, depistaggio, e l’ex amministratore di via Gradoli a Roma Domenico Catracchia, false informazioni al pm: le loro posizioni saranno trattateprossima udienza, nella seconda parte della requisitoria), Paoloha scosso la testa al momento ...