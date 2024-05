11mila metri di quadrati di parco cancellati per fare posto al cantiere Tav | così Vicenza rischia di perdere il suo polmone verde

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non ci sono solo le 200 famiglie da espropriare e una città che cambierà sensibilmente i connotati e che per almeno nove anni dovrài conti con l’inquinamento atmosferico, acustico, lo stato delle acque e la salute dei propri abitanti. A causa della Tav,– patrimonio dell’Unesco col suo centro storico e le ville palladiane –diildella città, il Bosco Lanerossi. Si tratta di un’area di benattigua all’ex Pettinatura Lanerossi, chiusa dal 1994. Nel giro di 30 anni la superficie si è trasformata in un bosco selvaggio, abitato da cerbiatti e tassi e che presenta 75 specie vegetali diverse. Un patrimonio di tutta la città destinato a scomparire: a seguito della presentazione ...