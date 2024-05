(Di giovedì 9 maggio 2024) Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) – L’Idf sta attaccando neldella Striscia di Gaza come parte dell’inizio di unvia terra relativamente ampio contro un obiettivo di Hamas nell’area del Corridoio Netzarim. Lo scrive Ynet News, aggiungendo che nell’operazione sono coinvolte due brigate e mezza dell’esercito israeliano. L'articolo CalcioWeb.

Israele ha sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza , secondo il quale diverse persone sono rimaste ferite nella località di Nuseirat. Tel Aviv ha notificato ad Hamas che se non si raggiunge un accordo entro una settimana, ...

Milano, 8 maggio 2024 - Pena confermata per Andrea Tombolini , il 46enne che il 27 ottobre del 2022 accoltellò 6 persone nel centro commerciale Carrefour di Assago nel Milanese, uccidendone una e ferendone gravemente due. La Corte d'Assise ...

Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) - L'Idf sta attaccando nel centro della Striscia di Gaza come parte dell'inizio di un raid via terra relativamente ampio contro un obiettivo di Hamas nell'area del Corridoio Netzarim. Lo scrive Ynet News, aggiungendo che ...

Mo: media, ‘ampio raid Idf nel centro di Gaza’ - Mo: media, ‘ampio raid Idf nel centro di Gaza’ - Tel Aviv, 9 mag. (Adnkronos) – L’Idf sta attaccando nel centro della Striscia di Gaza come parte dell’inizio di un raid via terra relativamente ampio contro un obiettivo di Hamas nell’area del ...

Notte di follia e danni in pieno centro a Sarno, denunciato un 57enne - Notte di follia e danni in pieno centro a Sarno, denunciato un 57enne - raid nella notte, uomo sfonda vetrine e porte di ingresso delle sedi politiche e delle attività commerciali del centro di Sarno. Denunciato un 57enne di Sarno, già noto alle forze dell’ordine per atti ...

Ucraina, Russia lancia attacco "massiccio": intensificati raid contro siti energia - Ucraina, Russia lancia attacco "massiccio": intensificati raid contro siti energia - "Nella Giornata del ricordo e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale, il nazista Putin ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina". Ha scritto così in un post su ...