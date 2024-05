Sudtirol vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 maggio 2024) Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Contro gli altoatesini, già matematicamente salvi, i rosanero devono vincere per essere sicuri del sesto posto.vssi giocherà venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio PiccoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini, pareggiando a Pisa, hanno centrato ufficialmente la salvezza, sfiorando i playoff. Nonostante ciò, la squadra di Valente vuole comunque chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico I rosanero sono certi della partecipazione ai playoff, ma non possono dirsi contenti visto che l’obiettivo stagionale era la promozione diretta. Per la squadra di Mignani sarà fondamentale chiudere con una vittoria per assicurarsi quel sesto posto che garantisce di giocare il ...