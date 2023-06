Rai | Ruffino | ' su canone conferma velleità Governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma 3 giu. (Adnkronos) - "Appena il tempo di insediarsi nell'incarico e il nuovo direttore generale della Rai Giampaolo Rossi pensa bene di lamentarsi 'per ilpiù basso d'Europa'. Con tanti saluti a Matteo Salvini, che ha venduto fumo fino all'altro giorno promettendo di cancellare ilRai. IlMeloni si rivela ogni giorno che passa come una somma didestinate a sgonfiarsi quando la realtà irrompe e non ammette repliche". Lo afferma la deputata di Azione Daniela