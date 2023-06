Primavera 2 | il Monza batte l’Ascoli ai rigori ed è in Primavera 1

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilvince la finale playoff del campionato di2,ndo ai calci di rigoreper 7-5 e conquistando la promozione in1. Al Picchio Village, la partita si è decisa ai calci di rigore, dopo che il 2-2 dei tempi regolamentari, con le reti segnate tutte nel primo tempo. Altri due gol, uno per parte, durante i supplementari per il 3-3 finale. Decisiva la parata di Mazza su Cosimi, con il palo colpito da Bando che permette ai brianzoli di guadagnarsi ail’accesso alla prossima1. SportFace.

Il ritorno di Rovella dopo la positiva esperienza algarantirebbe un'alternativa di qualità. ... Con la possibilità di schierare i giovani che si distinguono trae Next Gen come Huijsen, ...Ancora su: " Ha fatto un percorso fantastico, con dei risultati prestigiosi in trasferta. È ... Domani ci saranno tanti giocatori della, visto che hanno finito il proprio campionato ". ......00 ITALIA1 - PLAY OFF Fiorentina U19 - Roma U19 Ritardo ITALIA2 - PLAY OFF PROMOZIONE Ascoli U19 -U19 15:00SRF ITALIA SERIE A Torino - Inter 18:30 Cremonese - Salernitana ...

Primavera 2: il Monza ad Ascoli nella finale play off - Associazione Calcio Monza S.p.A. AC Monza

Ascoli Calcio, Nosdeo dopo il ko ai rigori col Monza: “Annata straordinaria, non posso rimproverare nulla ai ragazzi” - picenotime.it - IT ...Col Monza come con l’Inter: l’ivoriano più no che sì, previsti sette Primavera, in forse anche Demiral Di Jeremie Boga si saprà all’ora di pranzo del giorno stesso della partita. Col Monza com’è stato ...