LIVE – F1 | GP Spagna Barcellona 2023 | le prove libere 3 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladelle3 del Gran Premio di: seguiremo di seguito insieme le FP3 che come al solito avranno una durata di un’ora e anticiperanno le attese e vibranti qualifiche del pomeriggio. Le terzecomunque assumono un valore molto importante perché è l’ultima occasione per testare passo gara e tempo da qualifica. Appuntamento alle ore 12.30 di sabato 3 giugno, chi riuscirà a far registrare il crono più veloce nelle FP3? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH 12:33 – Pioggia prevista tra meno di dieci minuti si sente nei team radio. 12:31 – Piloti tutti pronti ad andare in pista sin da subito dato che il ...