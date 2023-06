L’alto prezzo del petrolio non ha fatto tanto bene ai paesi produttori

(Di sabato 3 giugno 2023) Ha contribuito a far aumentare l'inflazione, e alla fine anche idell'OPEC+ ne hanno risentito

... il Sassuolo paga subito a caro'assenza del suo capitano e pilastro difensivo. Dopo appena due minuti del secondo tempo Cabral ritocca ancora versoi numeri della sua ottima stagione: ..."Mentre il conflitto in Sudan infuria, ilda pagare per i ...'appello complessivo è aumentato di 253 milioni di dollari per ... scrive Bbc , che il numero reale sia molto più'esercito ......che sembra sempre lontano finché un proiettile esploso dall'...'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN), che ha ... il cuiè il furto delle terre autonome zapatiste recuperate. ...