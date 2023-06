La 16°edizione di BergamoIncontra | “Dov’è la vita piena a cui aspiro?”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 3 giugno 2023) Bergamo. “laa cui?” è il titolo della XIV edizione di, la manifestazione promossa dall’omonima associazione, in collaborazione con l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza. L’evento è in programma il 10 e l’11 giugno nello Spazio Polaresco di Bergamo in via del Polaresco, 15. Il tema di questa edizione nasce da una riflessione sulle sfide affrontate negli ultimi anni, che hanno messo in evidenza come sia difficile stare di fronte allae agli eventi, belli o brutti che siano, in quanto interrogano e colgono di sorpresa ogni giorno. Il titolo è stato preso dall’Omelia di Papa Francesco dell’Epifania 2023, nella quale valorizzava l’inquietudine dell’uomo “…che ci tiene desti, quando non ci accontentiamo della tranquillità delle nostre ...