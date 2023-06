Formazioni ufficiali Italia-Colombia | Mondiali Under 20

(Di sabato 3 giugno 2023) Ledi, match dei quarti di finale dei20. Dopo aver battuto Inghilterra e Brasile, gli azzurrini di Nunziata cercano la qualificazione in semifinale. Fischio d’inizio alle 23:00 di sabato 3 giugno. Baldanzi e compagni vanno a caccia di un’altra impresa. Di seguito, ecco le scelte di formazione del Ct. Le: Desplanches; Zanotti, Ghliardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi; Esposito, Ambrosino.: Marquinez; Salazar, Mantilla, Alvarez, Ocampo; Puerta, Torres; Manyoma, Asprilla, Cortes; Angel Gutierrez. SportFace.

Empoli - Lazio e Cremonese - SalernitanaEMPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Vicario; Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli. ...Indice Cronaca con tabellino in tempo realeL'arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e streaming Di fronte due squadre che non hanno ...LETORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. INTER (3 - 5 - 2): ...

Colombia U20 - Italia U20: ecco le formazioni ufficiali della sfida dei quarti di finale del Mondiale U20 in programma alle 23.00.Ballardini conferma Sarr titolare tra i pali; Aiwu e Vasquez ai lati di Chiriches; Pickel e Meitè in mezzo al campo; Galdames e Buonaiuto a sostegno di capitan Ciofani.