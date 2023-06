False certificazioni sanitarie | 44 indagati a Locri

La Procura della Repubblica di Locri ha chiuso l'inchiesta su un giro disanitarie. Sono 44 i soggetti, tra cui anche alcuni medici in servizio negli ospedali di Locri e di Melito Porto Salvo, ai quali la guardia di finanza in queste ore sta ...L'inchiesta, nata a Firenze, riguardava una serie di presuntedi malattia presentate in seguito ad incidenti stradali per consentire alle parti lese di ottenere risarcimenti più ...... sindacalisti, ex direttori sanitari e avvocati) accusati di concorrere a un giro disanitarie al fine di ottenere prestazioni assicurative e previdenziali . Un provvedimento che ...

La Procura della Repubblica di Locri ha chiuso l'inchiesta su un giro di false certificazioni sanitarie. (ANSA) ...La Procura di Locri chiude il cerchio su 43 persone accusate di far parte di un articolato sistema illecito. Coinvolti medici, avvocati, sindacalisti ...