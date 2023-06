Brasile eliminato da Israele ai Mondiali Under 20! Recupero da film | poi un supplementare folle

(Di sabato 3 giugno 2023) Un’impresa da segnare negli annali. Sia per il risultato finale che per come è maturato.ha battuto il. In Argentina, ai20. E lo ha fatto al termine di una partita da cinema. Dopo aver bloccato i verdeoro sull’1-1 nei 90? regolamentari ed essere andato sotto ai supplementari, quando tutto sembrava finito, i giovani vice campioni d’Europa del Ct Ofir Haim hanno ribaltato il risultato. Sbagliando persino due rigori sul punteggio di 3-2. Le reti decisive portano la firma di Shibli e Turgeman, quest’ultimo autore di un gol incredibile al minuto 108. Ciliegina sulla torta di una partita davvero pazzesca. Il calcio moderno diDopo l’Argentina, dunque, il Mondiale perde un’altra delle sue favorite. Così come era successo a Francia e Inghilterra. Ma ...

