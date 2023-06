Bergoglio presenta il conto a Padre Georg | Via da Roma | dove finisce

(Di sabato 3 giugno 2023) Papa Francesco rimandaGaenswein in Germania. Il Pontefice ha dato le quattro settimane al segretario personale di Papa Benedetto XVI che, immediatamente dopo la morte di Ratzinger, pubblicò un libro polemico nei confronti di. A scriverlo è il giornale tedesco Die Welt: "Dalla morte di Benedetto XVI i cattolici di tutto il mondo si chiedono: che ne sarà del suo confidente, l'arcivescovo tedescoGanswein? Ora papa Francesco ha deciso: Ganswein deve lasciareentro quattro settimane - senza incarico". Il giornale tedesco parla di una vera e propria "umiliazione" per il braccio destro di Ratzinger che mette la parola fine agli "anni successivi alle sue spettacolari dimissioni da Papa, in cui Benedetto XVI ha chiesto al successore Francesco di trattar bene" Gaenswein. ...

Il Papa riceve Zelensky: la «missione» di Bergoglio per aprire un dialogo con Mosca Il Sole 24 ORE

Papa Francesco rispedisce, senza alcun incarico, a casa sua in Germania l’arcivescovo Georg Gänswein, ex segretario di Benedetto XVI e dal gennaio 2020 solo formalmente prefetto della Casa Pontificia.Il pontefice ha concesso un'intervista al programma della Cei 'A Sua Immagine': andrà in onda il prossimo 4 giugno ...