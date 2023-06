“Guadagno 80mila euro al mese” La confessione choc dell’ex concorrente dell’ultimo GF Vip

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 2 giugno 2023) La loro storia è ormai giunta al capolinea, ma alcuni discorsi sono stati lasciati in sospeso. Ed è su Twitter che danno libero sfogo a quanto non è stato ancora detto. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli infiammano le room del social e il pubblico li segue in maniera decisamente accanita. Ma tra recriminazioni e versioni di fatti, qualcosa è stato rivelato. Qualcosa che ai fan non è di certo sfuggito. Dopo una lunghissima messa a nudo dei fatti, da parte di Oriana Marzoli, il vip ha risposto con la stessa moneta. Le parole di lei erano state taglienti e in alcuni casi non propriamente esatte, a detta di Daniele Del Moro. Quest’ultimo ha così replicato a tutte le accuse mossegli partecipando ad una room. E proprio in questa occasione una sua affermazione ha scosso e diviso il web. Daniele Dal Moro: “...