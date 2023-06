Roma | Tiago Pinto | «Direzione squilibrata da parte dell’arbitro Taylor»

(Di giovedì 1 giugno 2023), general manager della, è tornato a parlare delle polemiche arbitrali sulla finale di Europa League, gm della, ha parlato ai microfoni dell’Ansa dopo il ko in finale di Europa League. LE PAROLE– Noi come ASnon desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale, onorando al meglio il palcoscenico che ci offre la Uefa. Non siamo soliti commentare a caldo questo genere di situazioni, ma nella giornata di oggi abbiamo analizzato sia gli episodi più eclatantisia quelli in apparenza meno evidenti e risulta chiaro che ladi gara dal punto di vista disciplinare non è stata equilibrata.

All'Ansa: "Non mettiamo in discussione i meriti del Siviglia, ma oggi abbiamo analizzato gli episodi più eclatanti e quelli meno evidenti". Il general manager della Roma Pinto, commenta con un giorno di ritardo l'arbitraggio di Anthony Taylor nella finale di Europa League contro il Siviglia. ma la nostra frustrazione non nasce unicamente da quel singolo episodio" spiega Pinto del club che la condotta arbitrale non è stata all'altezza di una finale. Continua a far discutere l'arbitraggio di Taylor, il direttore di gara scelto per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia e protagonista di alcuni episodi controversi durante la gara. La moviola non lascia dubbi: l'inglese è stato un disastro. Le sue decisioni hanno fatto infuriare i tifosi romanisti.

Arriva la presa di posizione del club capitolino, attraverso le dichiarazioni di Tiago Pinto. Ecco le parole del dirigente giallorosso Dopo le dichiarazioni e la furia di Mourinho, nella serata di ieri "Noi come AS Roma non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, crediamo che con i nostri avversari abbiamo dato vita a una grande finale"