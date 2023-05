Il Siviglia vince l’Europa League ai rigori | gli errori di Mancini e Ibanez

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 giugno 2023) È ilre 5-2 la finale di Europaalla Puskas arena di Budapest decisa solo aicon Montiel decisivo dal dischetto. Per ilsegnano Ocampos, Lamela, Rakitic e Montiel che prima si era fatto parare da Rui Patricio, colpevole di essersi mosso prima del tiro. Per la Roma in rete Cristante, Errore per il capitano, che prende il palo. Si è giocato per 146 minuti, che secondo Raisport sarebbe la durata più lunga di sempre per una partita di calcio.Era stata la Roma a sbloccare il risultato con Dybala al 35?, con l’unica occasione da gol per ildi Rakitic che ha colpito il palo con un sinistro da 30 metri nel recupero. Al rientro in campo, il romanistaincolpevole firma il ...