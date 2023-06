2 Giugno | da Carfagna in rosso a tacchi con strass di Meloni | i look al Quirinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - - Il vestitofuoco di Mara, icondi Giorgia, il vestito verde smeraldo di Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli. Sono soprattutto le donne a brillare nel ricevimento ai giardini delper la festa della Repubblica, il primo dopo il lungo silenzio sceso con la pandemia. La premier Giorgia, accompagnata da Andrea Giambruno, è arrivata con una mise avorio, pantalone e camicia con fiori in rilievo, deia spillo 12 con. Si nota, nel suo vestitofuoco, ma anche la ministra Daniela Santanche' non è da meno, in un elegante tailleur verde bottiglia sugli immancabili. ...