“Sono davvero contenta” Giaele De Donà | l’annuncio che tutti aspettavano è arrivato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nei giorni in cui si parla praticamente ogni ora dell’addio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro arriva una bella notizia. Per chi non avesse aperto il social nelle ultime 72 ore la storia degli Oriele è naufragata a meno di due mesi dalla fine del GF Vip 7, il programma che aveva fatto incontrare l’influencer venezuelana e l’imprenditore veneto. I fan della coppia sidivisi e sicuramente non siquesto annuncio improvviso e drastico. Senza contare le polemiche e le accuse che stanno nascendo. Ma se per Oriana Marzoli l’amore in questo momento sta vivendo un momento no, prosegue alla grande l’amicizia con le sue due ex coinquilineDee Micol Incorvaia. Da quando siconosciute nella Casa del GF Vip 7 le tre non simai più staccate. Anzi: hanno ...