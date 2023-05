Roma Pride 2023 | un' edizione al grido di Queeresistenza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tutto pronto per il. Iniziato il conto alla rovescia che porterà sabato 10 giugno alla grande marcia che si snoderà per le vie della Capitale: sarà un serpentone gioioso e colorato che ...

Tutto pronto per il2023. Iniziato il conto alla rovescia che porterà sabato 10 giugno alla grande marcia che si snoderà per le vie della Capitale: sarà un serpentone gioioso e colorato che partirà da Piazza ...... io sarei venuta volentieri, però se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò neanche aldi', ha fatto sapere sui social ...Lo dichiara il comitato Piacenzain una nota. 'Ringraziamo i volontari del corteo, l'associazione Quartiere, il Comune di Piacenza e tutte le persone presenti. Vorremmo estendere la nostra ...

Dalle Dolomiti allo stretto di Messina, il calendario completo dei gay pride in occasione del Pride Month 2023 Italia.ricco programma di eventidal 2 al 18 giugno, con talk politici, spettacoli e intrattenimento che avranno luogo presso la Pride Croisette, nel suggestivo scenario delle Terme di Caracalla.