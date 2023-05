LoBtp e Bund chiude in rialzo a 179,6 punti dai 173 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,07%. . 31 maggio 2023Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +180 punti base, con il rendimento del BTP ...le variabili macroeconomiche di maggior peso: Mercoledì 31/05/2023 01:50 Giappone : Produzione ...Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +180 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.gli indici di Eurolandia in perdita Francoforte , che ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 179,6 punti Tiscali Notizie

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 179,6 punti dai 173 dell'avvio. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,07%. (ANSA). (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Chiusura poco mossa per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei mentre non si ferma la discesa dei rendimenti. A ...