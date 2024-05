Integrazione Film Festival diventa maggiorenne e si trasforma in quello che è

(Di venerdì 10 maggio 2024) Torna anche quest’anno a Bergamo «IFF -», il concorso cinematografico dedicato a identità, inclusione e intercultura. Da martedì 14 a sabato 18 maggio, al cinema Lo Schermo Bianco e negli spazi del polo culturale Daste, in programma 18 titoli in anteprima per la città, di cui alcuni in anteprima nazionale, e nove eventi collaterali. Il tema di questa edizione la metamorfosi

Bergamo. Una metamorfosi come cambiamento, che vede il cinema come mezzo e strumento capace di intercettare il mutamento di prospettive e sensibilità artistiche nel raccontare storie, generando a sua volta una descrizione della contemporaneità in ...

18° IFF-INTEGRAZIONE FILM FESTIVAL: 14/18 maggio Bergamo - 18° IFF-integrazione film FESTIVAL: 14/18 maggio Bergamo - Prende il via il 18° IFF – integrazione film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a identità, inclusione e intercultura: a Bergamo da martedì 14 a sabato 18 maggio, al cinema Lo ...

In una goccia, Valeria Weerasinghe - In una goccia, Valeria Weerasinghe - Diciotto candeline per «IFF - integrazione film Festival», il progetto della Cooperativa Impresa Sociale Ruah in collaborazione con Lab 80 film, che – come ogni anno dal 2007 – porta a Bergamo ...

Mattarella,da avvio integrazione Ue vive la sua fase più critica - Mattarella,da avvio integrazione Ue vive la sua fase più critica - "Dall'avvio del processo di integrazione la storia europea vive forse la fase più critica della sua storia. La sicurezza del nostro continente è scossa da conflitti che non abbiamo conosciuto in ...