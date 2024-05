Mentre Usa ed Europa si logorano nei conflitti militari - Pechino sta vincendo la sfida economica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Roberto Iannuzzi * La visita europea del presidente cinese Xi Jinping ha messo in evidenza, qualora ve ne fosse bisogno, la posta in gioco fra Cina e Occidente: il legame tra Mosca eda un lato, e la potenzacinese, con cui Usa edhanno crescenti difficoltà a competere, dall’altro. Il viaggio di Xi è stato denso di significati simbolici, dalla celebrazione dei sessant’anni di relazioni diplomatiche frae Parigi, all’arrivo del leader cinese in Serbia in coincidenza con il 25° anniversario del bombardamento americano dell’ambasciata cinese a Belgrado. Ultima tappa del viaggio è stata l’Ungheria, membro europeo chiave della Belt and Road Initiative, la via della seta cinese tanto osteggiata da Washington. Minimo comun denominatore del tour di Xi è la visione cinese di ...