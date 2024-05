Xiaomi stravolge completamente HyperOS | arriva la versione Beta

Nuovi aggiornamenti per Xiaomi 14 Ultra , Xiaomi 11T Pro e Nothing Phone (2), tra 5.5G , HyperOS e integrazione di ChatGPT : ecco le novità. L'articolo 5.5G , HyperOS e ChatGPT negli aggiornamenti per Xiaomi 14 Ultra , 11T Pro e Nothing Phone (2) ...

Xiaomi accidentally reveals POCO F6 Pro could be Redmi K70 rebranded for global market - xiaomi accidentally reveals POCO F6 Pro could be Redmi K70 rebranded for global market - xiaomi has not only accidentally revealed the existence of the POCO F6 Pro but also confirmed the similarity between it and the Redmi phone. Here's what happened.

Duro colpo per Xiaomi: dopo 14 anni HyperOS, e quindi MIUI, cambiano per sempre - Duro colpo per xiaomi: dopo 14 anni hyperos, e quindi MIUI, cambiano per sempre - hyperos Beta subisce una trasformazione radicale. Se sei curioso di sapere come influenzerà gli aggiornamenti futuri, continua a leggere.

Xiaomi e HyperOS Beta: abbiamo brutte notizie per gli smanettoni - xiaomi e hyperos Beta: abbiamo brutte notizie per gli smanettoni - xiaomi ha deciso di ridimensionare ancora una volta il suo programma di beta testing: ecco come cambierà il rilascio delle ROM hyperos Beta.