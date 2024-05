Casoria - sottrae 300mila euro dalle casse del condominio | sequestro per ex amministratore

(Di venerdì 10 maggio 2024) Avrebbe distratto sistematicamente somme di danarodi unper quasi dieci anni. A finire nei guai un exdi condomini nei confronti del quale la Guardia di Finanza di Frattamaggiore ha eseguito unda, rubaper 9 annidelper ex L'articolo Teleclubitalia.

Patrimonio Berlusconi : i figli Marina e Pier Silvio hanno deciso di prelevare oltre 90 milioni dalle loro società personali azioniste di Fininvest. In parte l’hanno già fatto. I due primi figli di Silvio Berlusconi non hanno mai avuto così tanta ...

Sarebbe pronto a sfilarsi dalle elezioni Regionali in Piemonte Raffaele Gallo , figlio di Salvatore Gallo capogruppo del Pd in Regione. Lo anticipano oggi il Corriere della Sera e la Stampa. Sui quotidiani sono state pubblicati alcuni stralci delle ...

Chien de la casse, in sala il vincitore di due César (trailer) - Chien de la casse, in sala il vincitore di due César (trailer) - Tra i tanti film in arrivo, nelle sale italiane - dal 23 maggio, distribuito da No.Mad Entertainment - ci sarà anche il film Chien de la casse di ...

Il Dna sulle sigarette incastra tre uomini: nel 2022 hanno derubato un benzinaio - Il Dna sulle sigarette incastra tre uomini: nel 2022 hanno derubato un benzinaio - Grazie al dna trovato in alcuni mozziconi di sigaretta la polizia è riuscita a risalire ai tre e ad arrestarli.

Il ritorno di Correa è ufficiale: soldi e scambio con l’Atalanta - Il ritorno di Correa è ufficiale: soldi e scambio con l’Atalanta - La netta sconfitta in casa dell’Atalanta ha decretato la fine dell’avventura di Correa al Marsiglia. Considerato il distacco incolmabile dal terzo posto in Ligue 1, la vittoria dell’Europa League ...