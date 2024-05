La Promessa su Canale 5 - anticipazioni settimanali dal 11 al 17 maggio 2024 | torna Jan - Curro vuole riconquistare Martina

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 10 maggio 2024) LeLain onda dal 11 al 17si preannunciano dense di avvenimenti. Riflettori puntati su Jana, che farà ritorno alla tenuta e verrà accolta con gioia da tutta la servitù, e su, pronto a fare di tutto per conquistare. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La: trame dal 11 al 17Nelle prossime puntate della soap spagnola Jana Exposito fa ritorno a La, dopo aver trascorso un po’ di tempo al servizio dei genitori di Jimena, i Duchi De Los Infantes. A far cessare l’allontanamento di Jana dalla tenuta è una missiva che la stessa Jimena scrive ai suoi genitori, nella quale chiede esplicitamente alla madre di far ...