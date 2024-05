Lavinia Limido - braccata e impaurita per due anni | così lo Stato fa vivere le vittime di violenza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questa non è una storia di “denunce e contro denunce e divieti” come riportano alcuni quotidiani. E’ una vicenda nella quale sarà opportuno fare chiarezza chiedendoci e se non sia l’ennesima cronaca di morte annunciata., oggi ricoverata con gravissimi sfregi al volto e un taglio alla carotide alla quale è sopravvissuta, aveva chiesto aiuto alloitaliano. L’ha protetta il padre, Fabio, morendo a 71, sotto i colpi dell’ex genero, Marco Manfrinati. E’ morto senza sapere se avesse salvato la figlia. Che cosa è accaduto a Varese? In base a quanto riportato dai cronisti di diverse testate, il calvario di questa donna e della sua famiglia durava da tempo.era scappata il 2 luglio 2022 da casa e si era nascosta fuori provincia ...

Non poteva più vedere il figlio di 3 anni Marco Manfrinati . Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex moglie ...

Lo sfogo del sindaco di Barasso: «Fabio Limido morto perché lo Stato e le istituzioni non hanno saputo proteggere sua figlia» - Lo sfogo del sindaco di Barasso: «Fabio limido morto perché lo Stato e le istituzioni non hanno saputo proteggere sua figlia» - Lorenzo Di Renzo Scolari in un duro post sui social esprime una posizione nette sulla vicenda e in generale sulla giustizia italiana: «Questa volta non ci sto, Toti arrestato di notte con un narcotraf ...

Violenza sulle donne: perché il divieto di avvicinamento non sembra funzionare - Violenza sulle donne: perché il divieto di avvicinamento non sembra funzionare - La città è sconvolta dall'attacco a lavinia limido, sfregiata dal Marco Manfrinati, 40 anni ex avvocato, che anche ucciso il padre di lei, Fabio, lunedì scorso. L'ultimo divieto per l'uomo era quello ...

Le parole di Manfrinati alla Polizia subito dopo l’omicidio dell’ex suocero e le coltellate alla ex moglie: "Giustizia è fatta, adesso sto bene" - Le parole di Manfrinati alla Polizia subito dopo l’omicidio dell’ex suocero e le coltellate alla ex moglie: "Giustizia è fatta, adesso sto bene" - Adesso sto bene». Sono queste le parole che avrebbe pronunciato Marco Manfrinati, il 40enne di Busto Arsizio che lunedì scorso ha ucciso a coltellate Fabio limido (71 anni) e ha tentato di uccidere ...