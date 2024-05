Tennis Club Faenza Esordio per i raccattapalle

(Di venerdì 10 maggio 2024) In occasione del derby di Serie B2 maschile contro il Villa Carpena Forlì disputatosi sui campi delha esordito il gruppo dei Ball Boys (i) organizzato all’interno della Scuoladel circolo di via Medaglie d’Oro. Si tratta di una quindicina di giovanissimi che hanno deciso di vedere le partite ufficiali dei loro maestri "dentro al campo". "In Serie B2 la presenza deiè facoltativa, ma noi abbiamo deciso di organizzarli per far vedere ai nostri giovanissimi come i giocatori si comportano in campo – spiega Mattia Bandini, giocatore e allenatore del– La prima esperienza è stata positiva e proveremo a ripeterla ogni volta che la nostra squadra di B2 maschile gioca in ...

Una sconfitta e un successo per la formazione maschile di B1, un’affermazione e un pareggio per quella femminile di B2: questo il bilancio delle prime squadre dello Sporting Club Montecatini dopo due giornate di campionato. Dopo aver perso 4-2 a ...

Vittoria per la squadra di serie C femminile del Tennis Club Faenza , che battendo nel match casalingo dei playout lo Sporting Club Parma per 3-1, ha ottenuto la permanenza in categoria. La squadra affidata a Flora Perfetti è formata da Chiara ...

Due su due per la squadra maschile dello Junior Club Next Gen (nella foto) che nel campionato nazionale di Serie B2 ha mantenuto la testa della classifica superando con rotondo 6 a 0 lo Sporting Tennis Castellazzo di Parma. Nell’incontro ...

Il tennis di Valmadrera a Buckingam - Il tennis di Valmadrera a Buckingam - Settimane all'insegna delle attività connesse ai gemellaggi, stavolta però protagonista non è la scuola, ma lo sport.

Internazionali Roma, Lucchetta in ansia per Sinner poi sul caso Egonu-Antropova: “Paola si deve preoccupare”. ESCLUSIVA - Internazionali Roma, Lucchetta in ansia per Sinner poi sul caso Egonu-Antropova: “Paola si deve preoccupare”. ESCLUSIVA - Internazionali d'Italia, Lucchetta a tutto campo: dal preoccupante infortunio di Sinner al caso Egonu-Antropova: L'Italia del volley ha la possibilità di vincere due ori ...

Tennis In Serie B2 battuto lo Sporting Castellazzo di Parma. Lo Junior Club Next Gen naviga a vele spiegate - tennis In Serie B2 battuto lo Sporting Castellazzo di Parma. Lo Junior club Next Gen naviga a vele spiegate - La squadra maschile dello Junior club Next Gen vince 6-0 contro lo Sporting tennis Castellazzo di Parma, mantenendo la testa della Serie B2. Prestazione superlativa e cambio di straniero per i singola ...