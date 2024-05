Scendi da quel palco! Eurovision - fischi e urla durante l’esibizione Pubblico indignato | il video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) “da!”.poco dopodi Angelina.: cosa è successo. Se prendiamo come punto di riferimento la performance pazzesca di Angelina Mango, è evidente che il divario tra lei e molti altri cantanti in gara è diverso, molto diverso. Eppure c’è stato un momento in cui la musica, inla splendida cornice della Malmo Arena, è stata messa da parte, coperta dagli insulti e dai. A rimetterci è un’artista che ha la sfortuna di rappresentare uno degli stati più discussi degli ultimi mesi: Israele. >> “Straordinaria!”., Angelina Mango lascia tutti senza parole: la sua esibizione è pazzesca. Il ...