Ascolti tv giovedì 9 maggio | chi ha vinto tra la partita della Roma - l’Eurovision e Viola come il Mare

Ascolti tv giovedì 9 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 9 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Bayer Leverkusen-Roma . Su Rai 2 Eurovision Song Contest. ...

Francesca Chillemi in Viola come il Mare 2 Nella serata di ieri, Giovedì 9 Maggio 2024 , su Rai1 la semifinale di ritorno di Europa League Bayern Leverkusen – Roma ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (primo tempo a .000 e il %, ...

Viola come il mare 2, terza puntata del 16/05: Demir scopre che Pietro Martino è suo padre biologico - Nella terza puntata di Viola come il mare 2 , in onda giovedì 16 maggio 2024, Demir scoprirà che Pietro Martino è il suo padre biologico. L'ispettore ...come il mare è partita bene in termini di ascolti,...

Viola come il mare 2 anticipazioni terza puntata: torna Farah ed è incinta - Riuscirà la seconda puntata a mantenere saldi gli ascolti di stasera nonostante gli agguerriti ... Vediamo intanto che cosa succederà nella prossima puntata in onda giovedì 16 maggio. Grazie al DNA di ...