Atalanta in finale di Europa League | la Dea nell’Olimpo è il coronamento della gestione Percassi-Gasperini

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bergamo fa festa, la Dea entra nella storia. Un sogno che ora diventa opportunità per continuare a stupire. L’strapazza il Marsiglia: al Gewiss Stadium solo una squadra in campo, attorno una città unita verso l’obiettivo. Il risultato è inequivocabile: 3 a 0. E se il cammino inappare una normalità, il merito è di Gian Pierofamiglia. Otto stagioni per trasformare l’impossibile in qualcosa di raggiungibile, da tutti. E non è un caso se oggi il modelloha ispirato altre “piccole”. Ildi un sogno Impronosticabile – nel 2016 – pensare che la piccola realtàsarebbe stata la più grande sorpresa del calcio italiano. Un fuoco di paglia per molti, ora fuoco vivo ...

