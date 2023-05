Detenuto si dà fuoco | era stato vittima di pestaggi a Santa Maria Capua Vetere

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ tra le vittime deiavvenuti nel carcere di(Caserta) il 6 aprile 2020, ilFakhri Marouane, marocchino, che qualche giorno fa si è datonella sua cella a Pescara riportando ustioni sul 70% del corpo: è emerso nel processo in corso all’aula bunker del carcere di, in cui Marouane, attualmente ricoverato in condizioni gravi al Policlinico di Bari, si è costituito parte civile (difeso da Lucio Marziale). La notizia è stata data nel corso dell’udienza, accolta con tristezza dal presidente della Corte d’Assise Roberto Donatiello, dai pm e dagli avvocati presenti. Marouane era atteso nelle prossime udienze ...