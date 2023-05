Alla morte del padre | Sam scopre di avere una sorella | Frankie | e un nipote Josh | con cui deve fare i conti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sam ha bisogno di soldi,ha bisogno di una pausa. Non sanno di essere legati da un rapporto di sangue che stravolgerà le loro vite. Chris Pine e Elizabeth Banks sono i protagonisti di Una famiglia all’improvviso, film del 2012 diretto da Alex Kurtzman, in onda stasera alle 21.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Elizabeth Banks «Che spasso passare da attrice a regista» X ...