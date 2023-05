Isola 17 | l’opinione di Chia sulla settima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 30 maggio 2023) E’ proprio vero che non si dovrebbe mai giudicare un libro dalla copertina. A maggior ragione quando il genere letterario è il reality show. E’ che io sono una persona semplice. Chi fosse Andrea Lo Cicero lo ignoravo fino alla primadell’17, ma durante la sua clip di presentazione m’ero fatta fregare da quel “rugbista, giardiniere, allevatore e cuoco” e non avevo più capito niente. Mi immaginavo chissà quale maschione da combattimento, uno di polso, tanto schietto quanto diretto, di quelli “pane al pane, vino al vino“. Ma mi sono bastate una manciata di puntate per ravvedermi COMPLETAMENTE. Maaaadre mia, ma quant’è falso? Ma sfacciatamente, proprio! Uno capace di negare pure di fronte ai video che lo sbugiardano. Arrogante, cafone, maschilista e pure voltagabbana. E che se la sente (immotivatamente) calda, quand’è uno dei peggiori di ...