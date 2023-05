Ultime Notizie Roma del 29-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023)dailynews radiogiornale 29 maggio Buongiorno da Francesco Vitale si ribalta l’imbarcazione sul Lago Maggiore 2 morti 2 dispersi recupero di una vittima ribaltarsi a causa di un violento temporale è stata una houseboat prese a noleggio nel pomeriggio da un gruppo di 2 persone e cambiamo argomento attacchi aerei su Kiev in altre regioni esplosioni o detta bombardamenti ucraini nella regione di belgorod in Turchia erdogan ha riletto 53,41% dei consensi rimarrà in carica fino al 2028 come ha vinto la Turchia ha detto Emiliagna l’allerta diventa arancione vaccini raggiunti i 30 milioni di euro di donazioni Conselice dall’alto il paesaggio è Lagunare il Giro d’Italia Cavendish vince allo Sprint l’ultima tappa Rogue Lich trionfa 106 esima edizione la tappa anche nella città diin Spagna a destra vince le elezioni amministrative ...