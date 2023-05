Ucraina | Cremlino | ' annettere Belgorod a Kharkiv? Dipende da operazione speciale'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Mosca, 29 mag. (Adnkronos) - "Questa decisione fa parte delle questioni relative all'andamento e alla tenuta dell'militare, quindi non posso commentare in alcun modo". Risponde così il portavoce delDmitry Peskov alla richiesta del governatore diVyacheslav Gladkov di unire la regione russa da lui amministrata a quelladiper risolvere il problema dei continui bombardamenti. Come sottolineato dal governatore di, le forze armate ucraine effettuano quotidianamente massicci bombardamenti nella regione. Ieri, il distretto di Shebekinsky è stato sottoposto a imponenti attacchi, un uomo è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali adolescenti. Oggi, Gladkov ha dichiarato che quattro ...

Una guerra di potere che non risparmia nemmeno il Cremlino: capo di Wagner, Yevgheny Prigozhin, "sembra aver nuovamente minato indirettamente l'autorità e il regime del presidente russo Vladimir Putin ...