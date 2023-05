Serie A | la classifica aggiornata dopo la 37ª giornata | Inter | top-4 blindata

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’è come se avesse chiuso laA con un turno d’anticipo, con lagià definita. Il 3-2 di sabato sull’Atalanta fa sì che la certezza di finire tra le prime quattro sia aritmetica, anche se in casa del Torino (oggi data e orario) si giocherà comunque per capire la posizione finale. Lo 0-1 del Milan sulla Juventus (vedi articolo) chiude il discorso Champions League per tutte.A 2022-2023 – 37ªSampdoria-Sassuolo 2-2 8’ Gabbiadini, 9’ D. Berardi (SAS), 11’ Matheus Henrique (SAS), 78’ aut. Erlic Salernitana-Udinese 3-2 25’ Zeegelaar (U), 30’ Nestorovski (U), 43’ Kastanos, 57’ Candreva, 96’ Troost-Ekong Spezia-Torino 0-4 24’ aut. Wisniewski, 72’ Ricci, 76’ Ilic, 96’ Karamoh Fiorentina-Roma 2-1 11’ El Shaarawy (R), 85’ Jovic, 88’ Ikoné-Atalanta 3-2 1’ ...

Serie A, la classifica aggiornata: si salva il Lecce, in Serie B una tra Spezia e Verona Milan News

Con il passaggio del turno del Sudtirol e del Cagliari, si sono definite le semifinali dei playoff di serie B.Il senatore bianconero: "In prospettiva è tutto un punto interrogativo, viste le cose extra campo. Ma non il mio impegno, sono il capitano e ho un contratto fino al 2024. E sono d'accordo con Szczesny ...