Ritrovata l' americana scomparsa dopo che aveva denunciato uno stupro a Milano

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - È stata rintracciata dai carabinieri la designer 27enneche venerdì scorsoriferito di essere stata vittima di violenza sessuale al parco di Trenno, per poi sparireessere stata portata alla clinica Mangiangalli. La ragazza è stata trovata a, zona Porta Genova, dai carabinieri della compagnia Magenta, allertati da alcuni passanti che l'no notata mentre si aggirava per strada in stato confusionale. La donna, che ha fatto cenno ad un episodio di violenza sessuale senza saper fornire alcun tipo di indicazione circostanziata, e che non riporta segni di violenza, è stata identificata dai militari dell'Arma ed accompagnata per gli accertamenti clinici del caso di nuovo alla clinica Mangiagalli, dove sarà sottoposta a visita psichiatrica.