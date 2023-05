RISULTATI | AEW Double or Nothing 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 maggio 2023) Questa notte la AEW è tornata in PPV ad oltre due mesi di distanza da Revolution. Card corposa con ben 10 match, il ritorno dell’Anarchy in The Arena match, tutti i titoli in palio e un main event tra i 4 pillars, quattro giovani made in AEW pronti a sfidarsi con in palio il titolo più importante. Di seguito tutti gli esiti della serata: Buy-in Hardys & Hook battono Ethan Page & The Gunns Main card AEW International Championship Blackjack Battle Royal: Orange Cassidy (c) batte Ari Daivari, Bandido, Big Bill, Brian Cage, Chuck Taylor, Dustin Rhodes, Jay White, Juice Robinson, Keith Lee, Kip Sabian, Komander, Lee Moriarty, Penta El Zero Miedo, Rey Fenix, Ricky Starks, Swerve Strickland, The Blade, The Butcher, Tony Nese, Trent Beretta (22:29) Unsanctioned Match: Adam Cole con Sabu, Roderick Strong e Britt Baker batte Chris Jericho con JAS (19:00) AEW ...