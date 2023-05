Pronti a reagire con i serbi | la Nato minaccia | conflitto dietro l' angolo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) La missione Kfor dellaha usato oggi gas lacrimogeni e bombe stordenti per disperdere i manifestantiche nella città settentrionale di Zvecan protestavano davanti al municipio per chiedere la rimozione del nuovo sindaco, a maggioranza albanese. Secondo il portale Kossev, la Kfor è intervenuta quando la folla si è rifiutata, nonostante l'appello dei loro leader politici, di lasciar passare due veicoli speciali della polizia kosovara, bloccati tra i manifestanti dalla mattina. I manifestanti chiedono il ritiro di tutta la polizia speciale nell'edificio del municipio e hanno reagito con la violenza, ferendo diversi militari dell'Alleanza atlantica, tra cui 11 soldati italiani. Non si è fatta attendere la dura replica da parte dell'Alleanza agli episodi: “Lacondanna fermamente gli attacchi non provocati contro le ...