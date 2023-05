Osimhen rircercato dalle big europee | pronta un’offerta super

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 29 maggio 2023) I gol di Victor, la sua fame di miglioramento, la qualità del suo gioco e le caratteristiche uniche al mondo, hanno portato interessamenti da ogni angolo d’Europa. Il futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli è tutto da scrivere e presto potrebbero esserci aggiornamenti ufficiali su quello che succederà.è il capocannoniere della Serie A e ha trascinato il Napoli alla vittoria dello Scudetto con i suoi gol. È stato uno dei migliori in assoluto della rosa di Luciano Spalletti e la sua stagione non è passata inosservata per le big. VictorFuturo: il Manchester United continua il pressing Il valore diè aumentato a dismisura, tanto che molti top club stanno pensando di fare follie per prendere il bomber nigeriano. Il Napoli non vuole ...