Media austriaci | Dominic Thiem verso il ritiro a fine stagione

(Di martedì 7 maggio 2024)potrebbe ritirarsi al termine di questa. Secondo ilaustriaco Salzburger Nachrichten, il vincitore dello Us Open 2020 starebbe pensando di abbandonare il tennis. Assente agli Internazionali BNL d’Italia ed eliminato nelle qualificazioni per il Masters 1000 di Madrid da Kokkinakis,, 31 anni il 3 settembre, non è più riuscito a risollevarsi dall’infortunio al polso del 2021 e ora naviga fuori dalla top 100 (117° Atp). Tante le difficoltà e le sconfitte nel circuito maggiore. Oltre al già citato Madrid, eliminazione al primo turno a Monaco, nelle qualificazioni a Montecarlo e al primo turno agli Australian Open. Anche nei tornei minori i risultati non sono differenti. Primo turno nel 250 di Brisbane, primo turno nel Challenger di Szekefehervar, secondo turno nel 250 di ...